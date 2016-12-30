В поединке 19-го тура АПЛ «Халл Сити» — «Эвертон» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Халл Сити - Эвертон
|84'
|ГОЛ ! Гол забил Росс Бэркли (Эвертон).
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Роберт Снодграсс (Халл Сити).
|45'
|ГОЛ ! Гол забил Дэвид Маршалл (undefined).
|6'
|ГОЛ ! Гол забил Майкл Доусон (Халл Сити).
Источник — Oll.tv
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