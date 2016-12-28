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18-й тур
Саутгемптон
1:4
Тоттенхэм
28.12.2016, FT   ТВ-трансляция: 

Саутгемптон — Тоттенхэм — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»

  • 29.12.2016 11:32
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В поединке 18-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Саутгемптон - Тоттенхэм
87' ГОЛ ! Гол забил Деле Алли (Тоттенхэм).
85' ГОЛ ! Гол забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
52' ГОЛ ! Гол забил Гарри Кэйн (Тоттенхэм).
19' ГОЛ ! Гол забил Деле Алли (Тоттенхэм).
2' ГОЛ ! Гол забил Верджил ван Дейк (Саутгемптон).
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Источник — Oll.tv

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