В поединке 18-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Саутгемптон - Тоттенхэм
|87'
|ГОЛ ! Гол забил Деле Алли (Тоттенхэм).
|85'
|ГОЛ ! Гол забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|52'
|ГОЛ ! Гол забил Гарри Кэйн (Тоттенхэм).
|19'
|ГОЛ ! Гол забил Деле Алли (Тоттенхэм).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Верджил ван Дейк (Саутгемптон).
Источник — Oll.tv
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