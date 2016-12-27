Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
18-й тур
Ливерпуль
4:1
Сток Сити
27.12.2016, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Сток Сити»

  • 27.12.2016 22:27
  • 454 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Сток Сити» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Сток Сити
71' ГОЛ из 37-го сектора забил Дэниел Старридж (Ливерпуль). Ошибка капитана гостей - Шоукросс отдал пас на вратаря, однако Старридж перехватил, финтом обманул Гранта - а вторым касанием закатил мяч в пустые ворота!
59' ГОЛ в свои ворота забил Жианелли Имбула. Хендерсон запустил Ориги по левому флангу, тот в касание прострелил на Мане в центр вратарской, однако Имбула опередил всех, в подкате переправив мяч в собственные ворота!
44' ГОЛ из 35-го сектора забил Роберто Фирминьо (Ливерпуль). Затяжная атака хозяев, Милнер с линии штрафной отдал на Фирминьо, тот пробил низом в дальний угол. Мяч попал в штангу, прокатился по линии и от второй штанги оказался в сетке!
35' ГОЛ из 45-го сектора забил Адам Лаллана (Ливерпуль). Мане (которому только что дал указания главный тренер) прострелил справа, Лаллана бил в касание - в защитника. Тут же добивание едва ли не с нулевого угла - и мяч проскользнул-таки в сетку!
12' Вот так поворот! Первая же атака гостей - вынимайте! ГОЛ из 37-го сектора забил Джонатан Уолтерс (Сток Сити). Питерс навесил слева на ближний угол вратарской - и Уолтерс, опередив защитника, головой пробил в ближнюю девятку!
Последние видеообзоры матчей
Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча Ливерпуль — Сток Сити — 4:1. Видеообзор матча
Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча Халл Сити — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча
Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча Челси — Борнмут — 3:0. Видеообзор матча
ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии
Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча
Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча
Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча
Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча
Эвертон — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча Эвертон — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча
Сталь — Заря — 0:2. Видеообзор матча Сталь — Заря — 0:2. Видеообзор матча
Александрия — Черноморец — 2:1. Видеообзор матча Александрия — Черноморец — 2:1. Видеообзор матча
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм — 1:0. Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм — 1:0. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72