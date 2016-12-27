А не похрен, кем он хочет быть? Это его личное дело! Станет комерсом - молодца, тренером - еще л...

Пы.Сы. СПАСИБО АДЕКВАТНЫМ БОЛЕЛЬЩИКАМ Д.К. , ЧТО НЕ СТАЛИ УСТРАИВАТЬ СРАЧ НА ЭТУ ТЕМУ

WTF!!! Судя по его нынишней форме скоро сам уйдёт в КАТАР

С одной стороны предатель,а с другой человека нужно понять он хочет чтобы у его команды был стади...

продажная циничная цыганская шкура!

Опубликуйте плиз интервью с тренером из Волчегорска о разнице между украинцами и московитами