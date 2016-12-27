В поединке 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Сток Сити» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Сток Сити
|71'
|ГОЛ из 37-го сектора забил Дэниел Старридж (Ливерпуль). Ошибка капитана гостей - Шоукросс отдал пас на вратаря, однако Старридж перехватил, финтом обманул Гранта - а вторым касанием закатил мяч в пустые ворота!
|59'
|ГОЛ в свои ворота забил Жианелли Имбула. Хендерсон запустил Ориги по левому флангу, тот в касание прострелил на Мане в центр вратарской, однако Имбула опередил всех, в подкате переправив мяч в собственные ворота!
|44'
|ГОЛ из 35-го сектора забил Роберто Фирминьо (Ливерпуль). Затяжная атака хозяев, Милнер с линии штрафной отдал на Фирминьо, тот пробил низом в дальний угол. Мяч попал в штангу, прокатился по линии и от второй штанги оказался в сетке!
|35'
|ГОЛ из 45-го сектора забил Адам Лаллана (Ливерпуль). Мане (которому только что дал указания главный тренер) прострелил справа, Лаллана бил в касание - в защитника. Тут же добивание едва ли не с нулевого угла - и мяч проскользнул-таки в сетку!
|12'
|Вот так поворот! Первая же атака гостей - вынимайте! ГОЛ из 37-го сектора забил Джонатан Уолтерс (Сток Сити). Питерс навесил слева на ближний угол вратарской - и Уолтерс, опередив защитника, головой пробил в ближнюю девятку!
Источник — Oll.tv
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