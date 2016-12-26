В поединке 18-го тура АПЛ «Халл Сити» — «Манчестер Сити» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Халл Сити - Ман Сити
|94'
|ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Кертис Дэвис (undefined). Эль-Мохаммади оставил свою позицию, и этим воспользовался Стерлинг. Именно его прострел и "замкнул" Дэвис в свои ворота.
|78'
|ГОЛ ! Гол из 37-го сектора забил Келечи Ихеаначо (Ман Сити). Показательная быстрая атака Ман Сити! Отлично использовал пространство Де Брюйне, Силва и Келечи. В итоге нигериец забивал уже в пустые ворота после паса от Давида.
|72'
|ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Яя Туре (Ман Сити). Без шансов!
Источник — Oll.tv
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