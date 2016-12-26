В поединке 18-го тура АПЛ «Челси» — «Борнмут» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Челси - Борнмут
|93'
|ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Педро Родригес (Челси). Получил мяч, смело прошел в штрафную и пробил - мяч попал в грудь стелющемуся в подкате защитнику и, круто изменив траекторию, влетел в пустой угол ворот!
|49'
|ГОЛ с пенальти забил Эден Азар (Челси). Пробил низом в правый от себя угол - Боруц не угадал!
|24'
|ГОЛ из 29-го сектора забил Педро Родригес (Челси). Долгий розыгрыш мяча, наконец Сеск отдал пас на линию штрафной - а там Педро практически без замаха пробил в дальнюю девятку!
Источник — Oll.tv
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