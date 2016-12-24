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ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии

Смотрите видео лучших голов 17-го тура АПЛ

  • 24.12.2016 13:23
  • 798 просмотров
  • 1 комментария
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Предлагаем вышему вниманию пятерку лучших мячей, забитых в очередном туре АПЛ: 

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ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии ТОП-5 лучших голов 17 тура чемпионата Англии
Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча Эвертон — Ливерпуль — 0:1. Видеообзор матча
Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча Барселона — Эспаньол — 4:1. Видеообзор матча
Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча Манчестер Сити — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча
Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча Гранада — Реал Сосьедад — 0:2. Видеообзор матча
Эвертон — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча Эвертон — Арсенал — 2:1. Видеообзор матча
Сталь — Заря — 0:2. Видеообзор матча Сталь — Заря — 0:2. Видеообзор матча
Александрия — Черноморец — 2:1. Видеообзор матча Александрия — Черноморец — 2:1. Видеообзор матча
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм — 1:0. Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм — 1:0. Видеообзор матча
Реал Мадрид — Депортиво — 3:2. Видеообзор матча Реал Мадрид — Депортиво — 3:2. Видеообзор матча
Лестер Сити — Манчестер Сити — 4:2. Видеообзор матча Лестер Сити — Манчестер Сити — 4:2. Видеообзор матча
Осасуна — Барселона — 0:3. Видеообзор матча Осасуна — Барселона — 0:3. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

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Комментарии
    Ігор Мікула
      Ігор Мікула, 24.12.2016 16:55
    0
    а чим гол Амарте красивий?
    звичайний робочий гол, ще й в Англії!
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